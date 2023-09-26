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Antalya'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

Antalya Konyaaltı'nda Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bin 85 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüpheli bir şahsın il dışından temin ettiği uyuşturucu hapları piyasaya süreceğinin bilgisine ulaştı.

Şüphelini ikametinde ve üzerinde yapılan aramada; bin 85 adet sentetik hap, 15 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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