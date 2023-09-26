Ölen bebeğini arsaya gömen anne hakim karşısına çıktı

Ordu’da, dünyaya getirdiği bebeği evinin yakınındaki bir arsaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan ve ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne, 2. kez hakim karşısına çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesi Bilge Ç.yi (27) gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan anne Bilge Ç., delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün davanın 2. duruşması görüldü. Duruşmada DNA sonucuna göre bebeğin babası olduğu düşünülen S.Ö.’nün müşteki sıfatıyla ifadesi alındı. S.Ö. duruşmada, kısa bir süre birliktelik yaşadıklarını, gebelik sürecinden bilgisinin olmadığını, hamile kalacağını düşünemediğini söyledi. S.Ö., çocuğun kendisine ait olduğunu mahkemede öğrendiğini ifade ederek, “Bebeğe bilerek zarar verdiyse kendisinden şikayetçiyim, ben bebeğe sahip çıkardım" dedi.

"Anormallik fark edemedim"

Tanık olarak ifadesi alınan Bilge Ç.’nin babası H.Ç., “Kızımın gebe olduğunu bilmiyordum. Sezonluk çalıştığım için 5-6 ay yaylada kalıyordum. Aynı evde ikamet ederken bir farklılık ve anormallik fark edemedim. Adlı süreçten sonra olaydan bilgim oldu" ifadelerine yer verdi.

Bilge Ç.’nin annesi S.Ç., ise kızının hamilelik sürecini ve gelişen olayları adli süreçte öğrendiklerini kaydetti.

Alınan ifadelerin ardından savcılık mütalaası sunuldu. Mütalaada, öldürmeye kasıt olmadığı, ölüm sebebinin belli olmadığı gerekçesiyle ceza verilmemesine yer olmadığını talep etti.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.