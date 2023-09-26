Bodrum'da cip denize düştü! Gören şaştı kaldı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde karayolundan denize düşen cipin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Bodrum - Güvercinlik yolundaki Seyir Tepesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Seyir Tepesi’ne yakın bir noktada park halindeki cip henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda hareketlenip yoldan aşağı düştü. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı düşen cip, denize girerek durabildi.

İhbarın ardından kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı G.U.’yu kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü yola çıkarılıp hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan G.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.