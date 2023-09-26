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Muğla'da ormanlık alanda 111 düzensiz göçmen yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da ormanlık alanda 111 düzensiz göçmen yakalandı!

Muğla Milas'ta devriye gezen Jandarma ekipleri ormanlık alanda 111 düzensiz göçmen yakaladı.

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Düzensiz göçmenler, İstanbul üzerinden İzmir’e gelip burada bir tır ile taşındıkları belirtirken, tırın kendilerini Bozbük yakınlarındaki bir ormanlık alanda bıraktığı ve organizatörlerden birinin ise Yıldız Koyunda otomobil ile beklediği ifade etti.

Jandarma ekipleri tarafından 111 düzensiz göçmen gözaltına alınırken, göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan jandarma ekipleri düzensiz göçmenleri Milas'a getiren organizatörleri yakalamak için de çalışma başlattı.

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