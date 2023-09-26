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İnşaatta bulduğu silahı kontrol ederken arkadaşını vurdu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İnşaatta bulduğu silahı kontrol ederken arkadaşını vurdu!

Balıkesir'de bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatın yakınlarında bulduğu silahı kontrol ederken arkadaşını vurdu.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Kuvayi Milliye Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan iki işçi günlük mesaisine devam ederken, 47 yaşındaki B.K. isimli işçi inşaatın yakınlarında av tüfeği buldu.

Tüfeğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için inşaata doğru ateş eden B.K., o esnada inşaatta çalışan diğer işçi Dursun G.'yi başından vurdu. Dursun G. olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen polis ekipleri B.K.'yi yakaladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri inşaat alanında inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası hayatını kaybeden Dursun G. morga, onu vurduğu iddia edilen B.K. ise polis merkezine götürüldü.

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