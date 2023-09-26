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Ayasofya'nın bir kapısı daha kırıldı: Sadece ittirdim

Ayasofya'nın bir kapısı daha kırıldı: Sadece ittirdim

Camiye dönüştürülen Ayasofya’nın bir kapısının daha kırıldığı ortaya çıktı. Sabaha karşı saat 05.29’da kapıyı kırarak içeri giren Atif Kasar, “Sadece ittirdim” dedi.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismiyle kılınan cuma namazı ile 24 Temmuz 2020'de ibadete açılan Ayasofya'nın bir kapısının daha kırıldığı ortaya çıktı.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; davaya konu olan olay bugün 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü ve Ayasofya Camii Sorumlu Müdürü Tuncay Ramazan, kameralarda inceleme yaptıklarını, kapıyı kıran Atif Kasar olduğunu belirterek, Kasar hakkında kurum adına şikayetçi olduklarını söyledi.

Kapının kırıldığı gece Ayasofya Camii’nin güvenlik grevli olarak nöbet tutan Turgay Benek, mahkemede tanık olarak dinlendi. Benek, şunları söyledi:

“O gün çalışıyordum. Sabaha karşı devriye atarken kapının kırık olduğunu fark ettim. Kameradaki arkadaşlara durumu bildirdim. Sabah namazında 05.29’da sonra yasak kapıya geçip, kapıyı kırdı. Kırdıktan sonra yukarıya çıktı. Üst katlarda biraz gezindi. Köşede biraz yattı. Sabah 08.00’da çıkıp gitti.”

"Sadece ittirdim"

Kapıyı kırdığı öne sürülen Atif Kasar hakkında, “Kamu malına zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” dava açıldı. Sanık Atif Kasar, “Kırmadım. Sadece ittirdim. Zincirler vardı. O kapı insan gücüyle kırılacak bir kapı değil” dedi.

Hâkim, kırılan kapının bir kültür varlığı olup olmadığını ve maliyetin tespit edilmesi için bilirkişi araştırmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Geçen yıl Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edilmişti. Sanat Tarihi Derneği, konu hakkında yaptığı açıklamasında, Ayasofya'nın İmparatorluk Kapısı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiğini belirtmişti. Yaşanan olayına ardından Ayasofya Camii'nin "imparator kapısı" olarak bilinen ahşap kapısı, herhangi bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile korumaya alınmıştı.

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