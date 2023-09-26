BIST 8.275
DOLAR 27,27
EURO 28,94
ALTIN 1.675,98
HABER /  GÜNCEL

Bazı şehirler 2030'da tamamen susuz kalacak!

Bazı şehirler 2030'da tamamen susuz kalacak!

Sayıştay’ın DSİ 2022 yılı denetim raporunda; kurumun 13 yeraltı suyunun şartlara uygun kullanılmasına ilişkin denetleme yapmadığı ve cezai işlem uygulamadığı belirtilen havzalarda suyun azaldığı tespitleri yer aldı. Raporda 'ruhsatsız kuyular ile sayaç sisteminin olmaması' belgeli kuyulardaki kontrol edilemeyen aşırı su kullanımları olduğu belirtildi. Usulsüz uygulamalar nedeniyle bazı şehirlerde 2030 yılından sonra su kaynağının yok olacağı ifade edildi.

Abone ol

Devlet Su İşleri (DSİ) 2022 yılı hesaplarına ilişkin Sayıştay Raporu yayımlandı. Raporda 13 yeraltı havzasında kullanılan suyun miktarının ölçülmediği, tahsis edilen suyun şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı ve DSİ'nin cezai işlemleri uygulamadığına" değinildi.

Sayıştay'ın DSİ 2022 raporuna göre, yeraltı havzalarındaki suyun azalmasının temel nedeninin, "ruhsatsız kuyular ile sayaç sisteminin olmaması" veya "sağlıklı çalışmaması gibi sebeplerle" belgeli kuyulardaki kontrol edilemeyen aşırı su kullanımları olduğu belirtildi.

Raporda 13 yeraltı su havzası arasında şunlar yer aldı:

"Meriç-Ergene Havzası, Marmara Havzası, Kuzey Ege Havzası, Küçük Menderes Havzası, Büyük Menderes Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Burdur Havzası, Akarçay Havzası, Konya Havzası, Doğu Akdeniz Havzası, Asi Havzası, Ceyhan Havzası ve Fırat-Dicle Havzasında rezerv su miktarından daha fazla su tahsisi yapıldığı, kullanılan suyun miktarı ölçülemediği için tahsis edilen suyun tahsis şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin herhangi bir denetim yapılamadığından cezai işlemlerin de uygulanmadığı, görülmüştür."

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil raporda yer alan bilgiler doğrultusunda su kaynaklarında yaşanan sıkıntılarının etkilerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi:

"Raporda, fabrikalara, kurum veya kişilere verilen miktar rezervin üzerinde diyor. Bir de bu tahsis miktarının ne kadarının kullanıldığını bilmiyoruz diyor. Şimdi bunun denetlenmediğini ve aşırı kullanıldığını nereden anlıyoruz? Gerek Marmara'da gerek Ergene'de diğer yerlerde negatif etkileri görüyoruz zaten. Ya taban suyu aşağıya düşüyor ya da Konya'da olduğu gibi obruklar oluşuyor.

Batı bölgelerinde su sıkıntısı yaşanacak

Yüzeyaltı suyu yüzey suyuyla da ilişkili önümüzdeki yıllarda bazı akarsularda bazı göllerde kurumalar görebiliriz. Kıyı bölgelerinde taban suyuna tuzlu su karışabilir. Tahsisi azaltmak bunu kontrol etmek gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda çok ciddi sorun yaşarız bazı şehirlerde. Benim bildiğim birkaç şehir var. Bunların her birinde 2030 yılından sonra su kaynağı yok. Benim gördüğüm önümüzdeki 10 yıl içerisinde batı bölgelerinde su sıkıntısı yaşanacak. Çünkü, su verimiyle ilgili hesaplama ortalama üzerinden yapılıyor.

Su meselesi dünyanın meselesi ama Türkiye'nin özellikle Avrupa'dan bir farkı var o da uzun vadeli planlama yapmayan ülkeyiz. Biz genellikle yaptığımız projelerde şunu görüyoruz. Belediyeler seçildikleri 5 yıl için planlama yapıyorlar 10 yıl 20 yıl ötesi için planlama yapmıyorlar. Ben bir projede şöyle bir şey gördüm, Avrupa Yatırım Bankası bir belediyeye 'Sizin önümüzdeki 20 yıl içinde su yatırımıyla ilgili planınız nedir?’ diye sorduğunda belediye 'Bizim öyle bir planımız yok' dedi. Su kaynaklarında uzun vadeli planlama gerektirdiği için su kaynaklarındaki ana sorun yerel ve ulusal ölçekte ulusal vadeli planlamayı göz ardı etmemiz. Marmara havzasında özellikle Bursa'da biraz aşağı inerek nüfus artışıyla birlikte hayat standardı arttıkça daha fazla kullanıyor. İstanbul'da 5 yıl önce günlük 2,5 metreküp su verirken sistemi şu an 3'ü geçmeye başladı. İstanbul nüfusu sabit kalsa bile 5 sene sonra 4'e çıkacak."

ÖNCEKİ HABERLER
 Afyonkarahisar’da KPSS’den alınan düşük puan ölüm getirdi!
 Afyonkarahisar’da KPSS’den alınan düşük puan ölüm getirdi!
Fenerbahçeyi Edin Dzeko'nun acı günü
Fenerbahçeyi Edin Dzeko'nun acı günü
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi tarihi belli oldu
Muğla'da ormanlık alanda 111 düzensiz göçmen yakalandı!
Muğla'da ormanlık alanda 111 düzensiz göçmen yakalandı!
Karısını öldürüp evi ateşe verdi! Son sözünde bakın ne dedi
Karısını öldürüp evi ateşe verdi! Son sözünde bakın ne dedi
İnşaatta bulduğu silahı kontrol ederken arkadaşını vurdu!
İnşaatta bulduğu silahı kontrol ederken arkadaşını vurdu!
Karabağ'da çok şiddetli patlama: En az 20 ölü 200'den fazla yaralı
Karabağ'da çok şiddetli patlama: En az 20 ölü 200'den fazla yaralı
Fazla su içerek canınızdan olmayın! Uzmanlar içilmesi gereken su miktarını açıkladı
Fazla su içerek canınızdan olmayın! Uzmanlar içilmesi gereken su miktarını açıkladı
Gazeteci Levent Gültekin'in 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi
Gazeteci Levent Gültekin'in 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi
Bodrum'da cip denize düştü! Gören şaştı kaldı
Bodrum'da cip denize düştü! Gören şaştı kaldı
Malatya peş peşe sallandı AFAD şiddetini duyurdu
Malatya peş peşe sallandı AFAD şiddetini duyurdu
Hadise'nin yeni klibinden ilk görüntü geldi! Yorum yağıyor: Yayınlanmadan kaldırılır
Hadise'nin yeni klibinden ilk görüntü geldi! Yorum yağıyor: Yayınlanmadan kaldırılır