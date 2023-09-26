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Sakatlıktan yeni çıkmıştı! Arda Güler'den kötü haber

Sakatlıktan yeni çıkmıştı! Arda Güler'den kötü haber

21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlayan Arda Güler'in yeniden sakatlandığı bildirildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti bugünkü antrenmanın ardından yaptığı açıklamada Arda'nın oynamaya hazır olduğunu bildirmişti.

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 İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Arda Güler'in sakatlandığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan yeni çıkan Arda Güler, 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlamıştı.

"Oynamaya hazır"

Teknik direktör Carlo Ancelotti ise bugünkü antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır." diyerek milli futbolcuyu yarınki Las Palmas maçında kadroya alabileceğinin sinyalini vermişti.

İki hafta daha sahalardan uzak

Arda'nın bu son sakatlıktan sonra en az iki hafta daha takımdan uzak kalması öngörülüyor.

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