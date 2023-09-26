Berat Albayrak döneminde ilk adımı atılan İsrail gazı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde ilk adımı atılan İsrail gazına ilişkin bir soruyu yanıtladı. Erdoğan, ''En akılcı rota Türkiye, bunu son görüşmemizde de ele aldık, çalışmalara başladık'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Ekim-Kasım gibi Netanyahu’nun hastalık nedeniyle gerçekleştiremediği ve ertelenen Türkiye ziyareti yapılır. En uygun zamanda bu ziyaretin olması için görüşme trafiği devam ediyor. Biliyorsunuz bu işlerin sekreteryası Türkiye ve İsrail Dışişleri Bakanlarına ait. Ondan sonra da biz iade-i ziyaretimizi yapacağız" dedi.

İsrail gazı açıklaması: En akılcı rota Türkiye

Erdoğan, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde ilk adımı atılan, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin soruya "Türkiye ve İsrail olarak birçok alanda iş birliği yapıyoruz. Yeni iş birliği alanlarının varlığı da bir gerçek. Özellikle Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası oluşan konjonktürün de etkisi ile sürdürülebilir enerji kaynağı arayışında. İsrail’in kaynaklarının Avrupa’ya taşınması konusunda arayışta olduğu da herkesin malumu. En akılcı rota ise Türkiye üzerinden bu kaynakların Avrupa’ya ulaştırılması. Bunu son görüşmemizde de ele aldık, çalışmalara başladık" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Diğer taraftan sondaj çalışmaları noktasında da iş birliği fırsatları bulunuyor. Bununla ilgili teknik çalışmaların yapılması talimatlarını ilgili arkadaşlarımıza verdik. En kısa sürede gerek Türkiye’de gerek İsrail’de yapacağımız görüşmelerde rota, takvim ve sondaj alanları gibi ayrıntıları da netleştiririz" ifadelerini kullandı..

İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı

İsrail ile ilk adım görüşmesini Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yapmıştı. Albayrak, o süreci 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında şöyle anlattı:

Bakanlığımız döneminde bölgemizde enerji ticareti açısından en güncel ve önemli görülen konu Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından keşfedilen doğalgazın Avrupa'ya taşınmasıydı. İki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve Rum kesiminin tutumu nedeniyle bu gazın Avrupa'ya taşınması için "Türkiye'siz" rotalar çalışılsa da, bu kapsamda toplantılar anlaşmalar yapılsa da, farklı rotalar üzerinden Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa'ya taşınması fikrinin başarıya ulaşmasının imkânsıza yakın olduğunu dönemimizde defaetle dile getirdik.