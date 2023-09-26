BIST 8.303
DOLAR 27,26
EURO 28,94
ALTIN 1.670,86
HABER /  MAGAZİN

Bülent Ersoy'a yasak geldi! Konuşursa tazminat ödeyecek

Bülent Ersoy'a yasak geldi! Konuşursa tazminat ödeyecek

Sanatçı Bülent Ersoy’un hayatı filme uyarlanıyor. Bununla beraber Ersoy’un sözleşme gereği ‘konuşma yasağı’ olduğu iddia edildi.

Abone ol

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı, Orchestra Content tarafından sinemaya uyarlanıyor. Snob Magazin'in haberine göre, hazırlanan belgesel için Ersoy’un ağır bir sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı.

Netflix'te yayımlanacak film için Ersoy'un sözleşme gereği konuşma yasağı da olduğu öğrenildi.

Ersoy'un bundan sonra kendi hayatıyla ilgili basın mensuplarına ya da yakın çevresine bir açıklama yapması durumunda milyonları bulan tazminat ödeyeceği iddia edildi. Diva, film yayımlanana kadar hayatıyla ilgili hiçbir açıklamada bulunamayacak.  

ÖNCEKİ HABERLER
Banu Parlak'tan olay yaratan Engin - Dilan Polat iddiası!
Banu Parlak'tan olay yaratan Engin - Dilan Polat iddiası!
Polonya'da 2 can kaybına yol açan füzenin kime ait olduğu belli oldu
Polonya'da 2 can kaybına yol açan füzenin kime ait olduğu belli oldu
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması Las Palmas maçında oynayacak mı?
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması Las Palmas maçında oynayacak mı?
Ayasofya'nın bir kapısı daha kırıldı: Sadece ittirdim
Ayasofya'nın bir kapısı daha kırıldı: Sadece ittirdim
Çorlu'da maden sahasına düşen Fransız gezgin entübe edildi
Çorlu'da maden sahasına düşen Fransız gezgin entübe edildi
Bazı şehirler 2030'da tamamen susuz kalacak!
Bazı şehirler 2030'da tamamen susuz kalacak!
 Afyonkarahisar’da KPSS’den alınan düşük puan ölüm getirdi!
 Afyonkarahisar’da KPSS’den alınan düşük puan ölüm getirdi!
Fenerbahçeyi Edin Dzeko'nun acı günü
Fenerbahçeyi Edin Dzeko'nun acı günü
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi tarihi belli oldu
Muğla'da ormanlık alanda 111 düzensiz göçmen yakalandı!
Muğla'da ormanlık alanda 111 düzensiz göçmen yakalandı!
Karısını öldürüp evi ateşe verdi! Son sözünde bakın ne dedi
Karısını öldürüp evi ateşe verdi! Son sözünde bakın ne dedi
İnşaatta bulduğu silahı kontrol ederken arkadaşını vurdu!
İnşaatta bulduğu silahı kontrol ederken arkadaşını vurdu!