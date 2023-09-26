Bülent Ersoy'a yasak geldi! Konuşursa tazminat ödeyecek

Sanatçı Bülent Ersoy’un hayatı filme uyarlanıyor. Bununla beraber Ersoy’un sözleşme gereği ‘konuşma yasağı’ olduğu iddia edildi.

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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı, Orchestra Content tarafından sinemaya uyarlanıyor. Snob Magazin'in haberine göre, hazırlanan belgesel için Ersoy’un ağır bir sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı.

Netflix'te yayımlanacak film için Ersoy'un sözleşme gereği konuşma yasağı da olduğu öğrenildi.

Ersoy'un bundan sonra kendi hayatıyla ilgili basın mensuplarına ya da yakın çevresine bir açıklama yapması durumunda milyonları bulan tazminat ödeyeceği iddia edildi. Diva, film yayımlanana kadar hayatıyla ilgili hiçbir açıklamada bulunamayacak.