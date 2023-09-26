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Kabine toplandı emekli maaşlarına zam bekleniyor! İşte masadaki gündemler...

Kabine toplandı emekli maaşlarına zam bekleniyor! İşte masadaki gündemler...

Milyonların gözü kulağı Ankara'ya çevrildi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Emekli maaşlarına zam, gençlere vergisiz ucuz telefon, enflasyonla mücadele ana gündem maddeleri.

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Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak iyileştirme ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek müjdeyi beklerken, yüzbinlerce öğrenci de vergisiz ucuz telefon alma hayali kuruyor. İşte tüm bunların gölgesinde Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. İşte Kabine'nin gündemi...

G-20 ve BM toplantılarında neler oldu?..

Cumhurbaşkanı Erdoğan son iki haftada önce Hindistan’da düzenlenen G-20 zirvesinde ardından ise ABD’nin New York kentindeki BM Genel Genel Kurulu’nda liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Çok sayıdaki ikili görüşme ve temasların yansımalarının Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekonominin yol haritası...

Kabine’nin en önemli başlıklarından biri ekonomik gelişmeler olacak. Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ek tedbirlerle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Bu ay başında açıklanan ve ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program’ın (OVP) yansımalarının da toplantıda gözden geçirileceği kaydediliyor.

Emekli maaşlarına zam düzenlemesi

Emekli maaşlarına düzenleme de Kabine’nin gündemine gelmesi beklenen önemli başlıklar arasında. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan oluşan üçlü mekanizmanın çalışmaları sürüyor. Meclis’in açılmasıyla gündemine gelmesi beklenen düzenlemede son aşamaya ilişkin Kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Gençlere vergisiz telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ”Üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine toplantısında ele alınacak” demişti. Bu kapsamda bugün yapılacak Kabine’de bu konunun detaylarının netleşmesi ön görülüyor. Yine evlenecek gençlere uygun fiyatlı kredi desteği de toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.

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