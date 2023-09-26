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Sosyal medyada 'Zebani Efe' olarak tanınan Efe Baycan Müslüman oldu

Sosyal medyada 'Zebani Efe' olarak tanınan Efe Baycan Müslüman oldu

Sosyal medya platformlarında kendini zebani olarak tanıdan Efe Baycan Müslüman oldu.

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Yer6 Film YouTube kanalının paylaşmasıyla yayılan görüntülerde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Efe daha sonra umreye ziyareti yaptı.

İslamla şereflenen Efe'nin kendi TikTok hesabından paylaştığı yeni görüntüleri sosyal medyada binlerce olumlu etkileşim aldı.

Geçmişte söylediği sözler ile gündem olan Efe Baycan 'Ben satanistlerin peygamberiyim' diyen ve Türkiye'nin yüzde 15'inin satanist olacağını iddia eden Efe'nin Müslümanlığı seçme kararı gündem oldu. 

Efe Baycan 18 yaşında olmasına rağmen iblis olduğunu ve 456 yaşında olduğunu söylüyordu. Ancak artık Müslüman oldu ve umre yaptı.

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