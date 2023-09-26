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Elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak! Bakan Bayraktar tesisleri inceledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak! Bakan Bayraktar tesisleri inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında incelemede bulunarak santralin son durumuna ilişkin bilgi aldıklarını belirtti.

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Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ülkemizin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS inşaat sahasındaydık. Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile çalışmaları yerinde inceleyerek santralin son durumuyla alakalı bilgi aldık. Türkiye'nin enerji arz güvenliği için stratejik bir adım olan Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Böylelikle her yıl 35 milyon ton karbon salımından kaçınmış olacağız."

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