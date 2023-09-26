İzmir'de zehir tacirleri polis tarafından suçüstü yakalandı!

İzmir Bergama'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 08.00 sıralarında, Atmaca Mahallesi'nde bir noktada uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takip başlatan ekipler, 3 kişinin uyuşturucu alışverişi yaptığını görmesi üzerine şüphelilere müdahale etti.

Kaçmaya çalışan şüphelileri kıskıvrak yakalayan polis ekipleri, Z.B. adlı bir kişinin G.Ç. ve T.Ç.'den metamfetamin aldığını belirledi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Z.B.'nin emniyetteki sorgusunda, G.Ç. ve T.Ç.'den 100 lira karşılığında metamfetamin aldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen G.Ç. ve T.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Uyuşturucu satın alırken yakalanan Z.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.