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Aydın'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara geçit verilmedi! 5 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aydın'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara geçit verilmedi! 5 şüpheli tutuklandı

Aydın Didim'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Aynı zamanda gizlenmeye çalışan Afganistan uyruklu 13 kişi de yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi'ndeki Sarıkum mevkisinde makilik alanda gizlenmeye çalışan Afganistan uyruklu 13 kişiyi yakaladı. Bölgede takibe alınarak durdurulan otomobildeki C.K, M.B, J.G.A, A.S ve M.İ. de gözaltına alındı.

Araçtaki şüphelilerin, düzensiz göçmenleri yasa dışı yolla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlendi. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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