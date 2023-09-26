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Antalya'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 100 bin kullanımlık uyuşturucu hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 100 bin kullanımlık uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya Döşemealtı'nda Jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 100 bin, kullanımlık sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın A4 olarak tabir edilen bonzai/sentetik cannabinoid uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada; 100 bin kullanımlık bonzai/sentetik cannabinoid uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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