Antalya'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 100 bin kullanımlık uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya Döşemealtı'nda Jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 100 bin, kullanımlık sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın A4 olarak tabir edilen bonzai/sentetik cannabinoid uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada; 100 bin kullanımlık bonzai/sentetik cannabinoid uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.