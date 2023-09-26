Ordu'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu!

Ordu Altınordu'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, şüpheli 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Altınordu ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 124 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 11 adet elektronik sigara, 7 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Ekiplerin uygulama noktasında emtia ürünlerine yönelik yaptıkları çalışmaları neticesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 102 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Fatsa ilçesinde 2 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamette yapılan aramalarda da 12 milyon 400 bin adet boş makaron, 37 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet büyük boy kompresör,162 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Çalışmalarda yakalanan toplamda 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.