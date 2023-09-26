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Ordu'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu!

Ordu Altınordu'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, şüpheli 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Altınordu ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 124 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 11 adet elektronik sigara, 7 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Ekiplerin uygulama noktasında emtia ürünlerine yönelik yaptıkları çalışmaları neticesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 102 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Fatsa ilçesinde 2 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamette yapılan aramalarda da 12 milyon 400 bin adet boş makaron, 37 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet büyük boy kompresör,162 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Çalışmalarda yakalanan toplamda 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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