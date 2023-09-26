Tartıştığı arkadaşına dehşet saçan şahıs yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki arkadaş arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, arkadaşını silahla vurarak öldüren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Abone ol
Balkiraz Mahallesi Esenler Sokak'ta bir kişinin araçta hareketsiz olduğunu görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtaki kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cesedin Hüseyin Hakan'a ait olduğunu tespit eden polis, aracın sahibine ulaştı.
Aracın sahibi S.D'nin, alacak verecek meselesinden tartıştığı arkadaşını silahla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.