BIST 8.286
DOLAR 27,27
EURO 28,88
ALTIN 1.672,38
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ın, Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik...

Beşiktaş'ın, Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik...

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin kamp kadrosu açıklandı. Ante Rebic ve Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler de statü gereği Adana Demirspor kadrosunda yer almadılar.

Abone ol

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme müsabakasında Beşiktaş, yarın Adana Demirspor'un konuğu olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.

Kartal'da Ante Rebic ve Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler statü gereği kafileye dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın, Adana Demirspor mücadelesi kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy."

ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogramı yükseldi! Ne kadar oldu?
Altının kilogramı yükseldi! Ne kadar oldu?
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda duman paniği! Nedeni belli oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda duman paniği! Nedeni belli oldu
Asırlık geleneği değiştirdiler! Mardin'de bir aşiret başlık parasını kaldırdı
Asırlık geleneği değiştirdiler! Mardin'de bir aşiret başlık parasını kaldırdı
Ahmet Ercan'dan Uşak için korkutan deprem uyarısı
Ahmet Ercan'dan Uşak için korkutan deprem uyarısı
Çorum'da ters yöne giren çekici ticari araçla kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Çorum'da ters yöne giren çekici ticari araçla kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Tartıştığı arkadaşına dehşet saçan şahıs yakalandı
Tartıştığı arkadaşına dehşet saçan şahıs yakalandı
Metrobüs yolundaki çalışmalar nedeniyle trafikte yoğunluk had safhaya ulaştı!
Metrobüs yolundaki çalışmalar nedeniyle trafikte yoğunluk had safhaya ulaştı!
Sosyal medyada 'Zebani Efe' olarak tanınan Efe Baycan Müslüman oldu
Sosyal medyada 'Zebani Efe' olarak tanınan Efe Baycan Müslüman oldu
Antalya'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 100 bin kullanımlık uyuşturucu hap ele geçirildi
Antalya'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 100 bin kullanımlık uyuşturucu hap ele geçirildi
Bursa'da bir şahıs çöp yakarken ormanı yaktı, bir köpek telef oldu
Bursa'da bir şahıs çöp yakarken ormanı yaktı, bir köpek telef oldu
Ordu'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu!
Ordu'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu!
Aydın'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara geçit verilmedi! 5 şüpheli tutuklandı
Aydın'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara geçit verilmedi! 5 şüpheli tutuklandı