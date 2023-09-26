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Altının kilogramı yükseldi! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogramı yükseldi! Ne kadar oldu?

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 704 bin 1 liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 665 bin lira, en yüksek 1 milyon 711 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 704 bin 1 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 429 milyon 209 bin 779,39 lira, işlem miktarı ise 849,67 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 749 milyon 420 bin 287,38 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye Finans Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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