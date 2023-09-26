Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine telefon ve bilgisayar müjdesi

Üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere vergisiz telefon alma müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar desteği müjdesini vererek, "9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz" dedi.

Emekli zammı ve üniversitelilere vergisiz telefon satışı gibi konuların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Türkiye Yüzyılı'nı inşa hedefiyle çıktığımız yolculuğumuza devam ediyoruz. Ülkemizi, dünyada hak ettiği yere getirmek için mücadele veriyoruz. Dış politika kulvarında çok yoğun bir gündemimiz vardı. Gelecek 3 yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak OVP'yi kamuoyuyla paylaştık. OVP'nin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de olumluydu. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça, yatırım miktarının yükseldiğini göreceğiz. 3 yıl sonra 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü yakalayacağız. OVP ekonomide yol haritamız olacak. OVP'nin tamamlayıcı niteliğindeki 12. kalkınma programını halkımızın takdirine sunacağız. Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 84 milyonun hedefi ve idealidir.

"G20'de aktif rol oynamaya devam edeceğiz"

Bu sene 18.'si G20 zirvesine iştirak ederek, ülkemizin tezlerini kararlılıkla savundum. Küresel adaletsizliklerin giderilmesi için ülkelerin atabileceği adımları gündeme taşıdık. G20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Vesayeti farklı görünümler altında diriltme girişimine karşı teyakkuz halinde olacağız. Ülkemizi sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Sudan'ın bir önce istikrara kavuşması temennimizdir. 81 vilayet ve ilçelerinden gelen gençlerimizle Külliye salonunda yaptığımız buluşma müstesnaydı. Birileri istemese de Teknofest gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve iftihar ediyoruz. Cuma günü İzmir'de gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz.

Gençlere telefon ve bilgisayar müjdesi

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler. 18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. İmkanları daha da genişleteceğiz.

"Elon Musk'a yatırım daveti yaptım"

Türkevi'nde pek çok liderle görüşmeler gerçekleştirdik. Amerikan iş dünyasıyla bir araya geldik. Elon Musk'ı kabulümüzde kendisini yatırım yapmaya davet ettim. BM Genel Sekreteri, ülkemizin tezlerine benzer ifadelerle reform çağrısında bulundu. Genel Kurul konuşmamızda İslam düşmanlığıyla mücadeleye dikkat çektik hem de aile kurumuna sahip çıkılması gerektiğini ifade ettik. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ifade ettik. Eşim emine Erdoğan himayesinde Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanına imza attık. Herkesi imza atmaya davet ediyoruz.

"Gençlere faizsiz kredi imkanı sunacağız"

Türkiye olarak nasıl BM'nin reform ihtiyacını dile getiriyorsak aile müessesinin korunması çalışmalarına bayraktarlık yapmakta kararlıyız. Ülkemiz için de özgün projelerle örnek olacak, aile kurumunun güçlendirilmesini sağlayacağız. Evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizle ilgili çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Gençlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Bu uygulamayı pilot bölge olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a uyarı

Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu bir kez daha haykırdık. Nahçıvan, konumu itibari ile de bizim için ayrı bir öneme sahiptir. 2020'deki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık. Dün enerji konut alanlarında imzaladığımız 3 yeni anlaşmayla ilişkimizi güçlendirdik. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için önlemler alınmıştır. Ermenistan'ın dışardan gelen kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz. Komşumuz İran'ın da dahil olacağı ortak projelerle bölgemizi refah bir havzaya dönüştürmeyi istiyoruz. Muhalefetin engelleme çabalarına rağmen 21 yılda ülkemize kazandırdığımız ulaştırma hamlelerini artıracağız.

"Enerjide her konuda kendimize yeni pencereler açtık"

Dünya siyasi, ekonomik, askeri krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin kalkınmasını sürdürmesi başarıdır. Biz attığımız her adımı büyük zorluklara rağmen tarihi başarılar sayesinde gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Terör örgütleriyle mücadele ettik. Küresel ticaret çekişmelerinin ortasında kaldık. Enerjide her konuda kendimize yeni pencereler açtık. Salgın hastalıklara karşı her konuda örnek koruma kalkanı oluşturduk. İklim kriziyle mücadelede geri durmadık.

"Türkiye'siz hiçbir proje hayata geçirilemeyecektir"

Savunma sanayinde dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden biri haline geldik. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel yönetim ve güvenlik mimarisine meydan okuyan bir ülkeye kapıların açılması elbette beklenemez. Bu gerçek Türkiye'siz hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceğidir. Bu denemeleri yapanların hepsi gelip Türkiye'nin desteğine talip olmak mecburiyetinde kaldılar. Olmazların hepsi denendikten sonra onlar da gelip Türkiye'nin kapısını çalacaklardır. Bizi rakip görenler tek taraflı dayatmalarla masaya çıkmaya, masanın üstünde tepinmeye çalışıyorlar. Coğrafya kaderdir sözü sadece bizi bağlamıyor. Kim hangi oyunu kurarsa kursun oyunları boza boza yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Türkiye'ye dost olan kazanır. Her ne kadar kimi zaman bedel ödemek zorunda kalsak da uzun vadede kazanan Türkiye olmuştur. Yeter ki millet olarak tarihimize kültürümüze uygun duruş sergileyelim. Son dönemde milli bünyemizi hedef alan sinsi kampanyaların amacının bu kaleyi yıkmak olduğu açıktır.