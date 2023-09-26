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İstanbulspor - Galatasaray (CANLI YAYIN)

İstanbulspor - Galatasaray (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray UEFA organizasyonları nedeniyle ertelenen 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak..

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Süper Lig'in 3. haftasında oynanamayan erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Normal şartlarda 3. hafta oynanması gereken müsabaka UEFA organizasyonlarının sıkışık fikstür yaratması sebebiyle ertelenmişti.

İSTANBULSPOR 0-0 GALATASARAY (CANLI SKOR)

2 isim forma giyemeyecek

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak sarı kırmızılılardan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, İstanbulspor maçının tarihinden sonra transfer olduğu için müsabakada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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