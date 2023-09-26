İstanbulspor - Galatasaray (CANLI YAYIN)
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray UEFA organizasyonları nedeniyle ertelenen 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak..Abone ol
Süper Lig'in 3. haftasında oynanamayan erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Normal şartlarda 3. hafta oynanması gereken müsabaka UEFA organizasyonlarının sıkışık fikstür yaratması sebebiyle ertelenmişti.
İSTANBULSPOR 0-0 GALATASARAY (CANLI SKOR)
2 isim forma giyemeyecek
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak sarı kırmızılılardan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, İstanbulspor maçının tarihinden sonra transfer olduğu için müsabakada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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