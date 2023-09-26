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Hakim Ziyech, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı

Hakim Ziyech, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı

Galatasaray'ın İstanbulspor'la karşılaştığı maçın kadrosunda Faslı yıldız Hakim Ziyech yer almadı. Konuyla ilgili teknik direktör Okan Buruk, "Çok önemli bir şeyi yok, dinlendirmek istedik" dedi.

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Süper Lig'de 3. haftanın erteleme karşılaşmasında İstanbulspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın kadrosunda teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Başakşehir karşılaşmasına göre 4 değişiklik yaptı.

Buruk; Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech'in yerine Kaan Ayhan, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu’na görev verdi.

Bu isimler arasında Hakim Ziyech'in maç kadrosunda bulunmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Geçen hafta Başakşehir karşısında ilk golünü kaydeden yıldız futbolcunun dinledirildiği belirtildi.

"Dinlendirmek istedik"

Konuya dair açıklama yapan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

3-4 günde bir maç oynamak bazen oyuncuların daha çok hoşuna gidiyor. Bugün birkaç değişiklik yaptık. Hakim'i kadroya almadık. Çok önemli bir şeyi yok. Dinlendirmek istedik.

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