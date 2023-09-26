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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Konut fırsatçılarına ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Konut fırsatçılarına ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlan sitelerini 1 Kasım'dan itibaren sahte ilanlardan mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar ceza vereceğiz" dedi.

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Türkiye'de son dönemde otomobil ve konut piyasasında fahiş fiyatlar gündeme damga vurdu.

Spekülatörlerin elinde kalan piyasa şiştikçe şişti. Hükümet bu duruma engel olmak için hemen harekete geçti.

Önce ikinci el otomobil piyasasında al-sat sınırlaması getirilerek denetimler artırıldı. Bu önlemle fiyatlarda yüzde 10'luk düşüş yaşanması sağlandı. Daha sonra gözler konut piyasasına çevrildi.

İnternet üzerinde yayınlanan emlak ilanlarıyla ilgili de çalışmalara başlandı.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapanları incelemeye aldı.

İlan siteleri de sorumlu tutulacak

Kabine toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, internet üzerinden yanıltıcı ilan yayınlayanların yanı sıra site sahiplerine de ceza uygulanacağını söyledi.

Konut fırsatçılarına ceza

Bu kişilere 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Otomobil piyasasındaki balonu gördüğünüz gibi söndürdük. İlan sitelerini 1 Kasım'dan itibaren sahte ilanlardan mesul tutuyoruz.

Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar ceza vereceğiz.

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