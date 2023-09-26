Fahiş aidata düzenleme! Alınan kararları açıkladılar

Konut aidatlarındaki fahiş artışlar sektör profesyonellerini ve kamuyu harekete geçirdi. Sorunların çözümü için düzenlenen çalıştayda bir araya gelen kamu-özel sektör temsilcileri yol haritasını belirlendi.

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Hızla artan aidat bedelleri aile bütçelerini zorluyor. Yönetim şirketleri, asgari ücret zamları sonrası artan personel giderlerini ve alınan hizmetlere gelen zamları gerekçe gösterirken, kimi zaman yönetimin doğru ve dürüst yapılmaması da faturaların kabarmasına neden oluyor. Son aylarda yoğun şikâyet konusu olan Konut aidatları hem kamuyu hem de sektör derneklerini harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan çalıştayda ihtiyaçlar belirlendi ve yeni yol haritası çizildi.

TRKTYD Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği, TRFMA Tesis Yönetim Derneği ile TYTFED Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu bir araya gelerek bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında düzenlenen çalıştaya İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı belirtildi. 'Tesis Yönetim ve Kamu Kurumları Çalışma Kampı' sonucunda şu kararlar alındı:

Site yönetim şirketi için yeni bir mevzuat çalışması yapılacak. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili revizyon çalışmaları yapılarak TBMM sunulacak.



Yöneticiler için eğitim ve sınav şart olacak, sertifika zorunluluğu getirilecek.



Siteleri mafya vari yöneticilerden kurtarmak için, 'adli sicil' kuralı getirilecek.



Fahiş Aidat tutarlarının nedenleri ve çözümü noktasında site bütçeleri, karar defterleri, tesis yönetim şirketi ve yöneticileri kamu kurumlarınca düzenli olarak denetlenecek.



Sitelerin anayasası olan yönetim planları profesyonel tesis yönetim şirketleri tarafından hazırlanacak ve müteahhit firmaların yapı yönetim danışmanlığı alması gerekecek.



Sitelere kesilen hizmet alım faturalarındaki KDV oranları yüzde 1'e düşürülerek aidatların gerilemesi sağlanacak.



Yöneticiler, e-tapu üzerinden tapu dairesine gitmeden konutlardaki kayıtlara ulaşabilecek.

Düzenleme Ankara'da kesinleşecek

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Ankara'da Bakanlıkların da katılımı ile kasım ayında bir toplantı daha yapılacağını ve düzenlemelere son şeklinin verileceğini söyledi. Sandalcı, "Çalışma kampımızdan aldığımız kararlar sektörümüzdeki ve sitelerde yaşayan maliklerin sorunlarının çözülmesine vesile olacaktır. İkinci çalışma kampımızı Ankara'da gerçekleştirme kararı aldık. Bu kampımıza bakanlarımız da katılım sağlayacaktır. Son olarak yapılacak mevzuat çalışmaları ile birlikte yakın bir zamanda sektördeki değişiklikler fark edilecektir. Artık şunu söylemek isterim ki sektörümüz devlet otoritesi altına alınmıştır ve devletimiz tarafından denetlenecektir" diye konuştu.

Ülke genelinde 3 bin 800 tesis yönetim şirketi olduğunu, bu şirketlerin 5 milyon bağımsız birimi yönettiğini belirten Suat Sandalcı, sektörün büyüklüğünün 15 milyar dolara ulaştığını ve 2 milyon kişiye de istihdam sağlandığını sözlerine ekledi.

Zam yüzde 170'i buldu

EVA Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırmaya göre İstanbul'da aidatlar son bir yılda yüzde 40 ile yüzde 154 arasında arttı. Ocak 2022'den bu yana artış yüzde 170'e kadar çıktı. İstanbul'da 100 metrekare evde ortalama aidatlar incelendiğinde en yüksek rakam aylık 2 bin 900 lira, en düşük ise 575 lira olarak hesaplandı.