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Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Can kaybı 125’e yükseldi

Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Can kaybı 125’e yükseldi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi'de dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 125’e yükseldi.

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Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir yakıt deposunda dün patlama meydana geldi.

Patlamada can kaybı 125’e yükseldi.  200'den fazla kişinin yaralandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, müdahale için bölgeye 15 itfaiye aracının gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycanlı itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yangının söndürüldüğü aktarıldı.

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