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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Starlink uyduları bu kez Çankırı semalarında görüldü

Starlink uyduları bu kez Çankırı semalarında görüldü

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Çankırı semalarında görüntülendi. Sıralı uydular geçtiğimiz günlerde Elazığ ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülmüştü.

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Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Çankırı semalarında görüntülendi. Vatandaşlar, sıra halindeki uyduları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya platformlarında paylaştı.

Elazığ ve Bitlis'te de görüldü

17 Eylül'de de Bitlis'in Ahlat ilçesinde Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşlar tarafından gökyüzünde heyecanla izlenmişti.

Ahlat ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular dikkat çekmişti.

Starlink uyduları geçtiğimiz ağustos ayında Elazığ'da görüntülenmişti. Gökyüzündeki ışıklı cisimleri gören vatandaşlar şaşkınlığa uğrayıp o anları kaydedip sosyal medyadan paylaşmıştı.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

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