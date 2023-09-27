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Dehşet saçan eski damat, 5 katın camından düşerek feci şekilde öldü

Dehşet saçan eski damat, 5 katın camından düşerek feci şekilde öldü

NEVŞEHİR’de boşandığı eşinin evine giden Oğuzhan Ş. eski kayınvalidesi Deste A. (55) ve kayınbabası İsmail A.’yı (61) darp etti. Arbede sırasında 5. kattaki evin camından düşen şahıs hayatını kaybetti.

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Olay Beddik Mahallesi TOKİ bloklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre ayrıldığı eşinin evine giden Oğuzhan Ş. eski kayınvalidesi ve kayınbabası ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında eski kayınvalidesi ve kayınbabasını darp eden şahıs arbede sırasında 5. kattaki evin camından düşerek ağır yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Oğuzhan Ş. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayda ağır yaralanan Deste A. ve İsmail A.’nın tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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