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 FETÖ bahanesi ile İngiliz vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı

 FETÖ bahanesi ile İngiliz vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, İngiliz uyruklu bir kişiyi yaklaşık 7 milyon lira dolandırdı. Dolandırıcı kaçmaya çalışırken yakalandı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz vatandaşı C.İ., kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını belirterek polise şikayetçi oldu. İddiaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olan C.İ.’yi arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak, bankada bulunan paralarının FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildiğini söyledi.

Üzerinde parmak izi olan paraları ver

C.İ. ifadesinde “Üzerinde parmak izi olan paraları bize teslim etmeniz gerekiyor. Terör örgütü üyelerini yakalayacağız" dediğini belirtti. C.İ. daha sonra şahıs ile Ortaca’da buluştuğu ve şahsa 156 bin dolar, 66 bin euro ve 500 gram altın verdiğini belirtti.

Dolandırıcı kameralardan bulundu

C.İ.’nin ifadesi üzerine harekete geçen ekipler Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kururken, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu, C.İ. ile buluşup para ve altını alan şüpheliyi tespit etti.

Paraları harcayamadan yakayı ele verdi

Şüpheli şahsın bindiği taksiyi tespit eden yetkililer, Antalya Karayolu'nda taksiyi durdurarak olayın şüphelisi A.K.’yi gözaltına aldı. A.K.'nin çantasında bulunan altın ve dövizler ise sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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