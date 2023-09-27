Benzine büyük indirim! 27 Eylül 2023 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Üst üste gelen zamların ardından bu kez benzine indirim geldi. 1 lira 94 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Böylece benzinin litresi 36 lira seviyelerine indi. İşte 27 Eylül 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Benzin ve motorin (mazot) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatı, 90 dolara kadar gerilemişti. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüş, benzin fiyatı için indirimi beraberinde getirdi. Tabela ise bugün değişti. Peki 27 Eylül Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin-mazot fiyatı…

Benzine 1 lira 94 kuruş indirim geldi

Benzin litre fiyatı için bu gece yarısı 1,94 TL indirim yapıldı. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36,62 TL’ye, Ankara’da 37,20 TL’ye, İzmir’de 37,30 TL’ye gerileyecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Motorin litre fiyatları içinse şimdilik fiyat değişimi gözükmüyor.

27 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Benzin: 36,62 TL

Motorin: 40,07 TL

LPG (Otogaz): 17,33 -17,78 TL

ANKARA

Benzin: 37,20 TL

Motorin: 40,58 TL

LPG (Otogaz): 17,75 TL

İZMİR

Benzin: 37,30 TL

Motorin: 40,74 TL

LPG (Otogaz): 17,40 TL