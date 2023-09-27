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Mansur Yavaş'ın karşısına Hulusi Akar mı aday olacak? Turgut Altınok 'hazırım' dedi ama...

Mansur Yavaş'ın karşısına Hulusi Akar mı aday olacak? Turgut Altınok 'hazırım' dedi ama...

Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara adayı olduğu kesinleşirken, AK Parti'nin Mansur Yavaş'ın karşısına kimi çıkaracağı merak ediliyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 'ben hazırım' deyip adaylığını açıklarken, Fatih Portakal'dan bomba iddia geldi. Portakal, AK Parti'nin Ankara adayının Milli Savunma eski Bakanı Hulusi Akar olabileceğini iddia etti.

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Bir yandan 7 Ekim kongresine hazırlanan AK Parti'de diğer yandan da yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Yerel seçimler için partilerin 'adaylık' mesaileri hız kazanırken, Ankara için isimler yavaş yavaş şekilleniyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den yeniden aday olacağını açıklarken İYİ Parti'nin nasıl bir karar alacağı belirsizliğini koruyor.

AK Parti'de iki isim konuşuluyor

Cumhur İttifakı cephesinde ise Ankara için iki ismin öne çıktığı belirtiliyor. Gazeteci Fatih Portakal, Ankara için Turgut Altınok isminin kulislerde konuşulduğunu iddia edip ekledi: "Keçiören Belediye Başkanı kendisi. MHP kökenli bir isim, ismi çok konuşuluyor ve görev bekliyor."

Altınok: Ankara için hazırım

Altınok'un Sözcü TV'nin sorularına yanıt verdiğini söyleyen Portakal, Altınok'un açıklamalarını aktardı. Altınok, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada "'Aday ol' denilirse biz de Ankara için göreve hazırız. CHP'ye oy veren vatandaşlar da 'belediye seçimlerinde aday olursan oyum senindir' diyor. Ben kendimi bir hizmetkar olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

'Hulusi Akar iddiası bomba!

Altınok'un adaylık için 'yeşil ışık' beklediğini savunan Portakal, Ankara için ismi geçen isimlerden birinin de eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu iddia etti.

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