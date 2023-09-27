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Aile boyu uyuşturucu taciri çıktılar! Polis uyuşturucu ile yakaladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aile boyu uyuşturucu taciri çıktılar! Polis uyuşturucu ile yakaladı

Kütahya'da narkotik polis ekiplerinin uytuşurucu ticaretinin yapıldığı, şüpheli bir ticari aracı durdurarak yaptığı operasyonda 3 şüpheliden karı koca olan 2'si tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, Kütahya’ya uyuşturucu madde ulaştırılabileceği değerlendirilen R. A.'nın içerisinde bulunduğu ticari taksi il sınırları içerisinde durduruldu.

Durdurulan araçta ve araçtaki şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde vakumlu ve presli şekilde toplamda bin 50,89 gram bonzai ve toplam 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan M.N. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.A. ve eşi E.A. isimli şahıslar tutuklandı.

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