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Mehmet Şimşek uyardı! Halen zorlu bir süreçteyiz, sabırlı olmayılız

Mehmet Şimşek uyardı! Halen zorlu bir süreçteyiz, sabırlı olmayılız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ekonomiyle ilgili yeni uyarılar geldi. Politika değişimi süreci için sabırlı olunması gerektiğini belirten Şimşek, "zorlu bir süreçteyiz" diyerek enflasyonu düşürmeye, tükenen rezervleri yeniden inşa etmeye ve cari açığı azaltmaya odaklandıklarını söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı basına ilk mülakatında, enflasyonu düşürmeye, tükenen rezervleri yeniden inşa etmeye ve cari açığı azaltmaya odaklandıklarını söyledi.  Şimşek “ekonomiyi yeniden dengelemeyi ve iç talebi yumuşatmayı” hedeflediklerini belirterek politika değişimi süreci için sabırlı olunması gerektiğini belirtti. Şimşek “Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var” dedi. 

Düzeltmek zaman alacak

İngiliz Financial Times gazetesinde “Türkiye’nin hazine bakanı ‘zorlu’ koşulları düzeltmenin zaman alacağını söyledi” başlığıyla yayımlanan haberde, Şimşek’in, son dönemdeki faiz artışlarının arkasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın destek ve bağlılığının olduğunu söylediği aktarıldı.

Doğru yoldayız ama güven geri dönüyor

Financial Times’a röportaj veren Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi politikalarına desteğini verdiğini belirterek “Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz” açıklamasını yaptı.

Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için...

Gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun “geçiş sürecinde” olacağını kaydeden Şimşek miktarsal sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte finansal koşulların TCMB politika faizinin işaret ettiğinden daha fazla sıkı olduğunu söyledi. Şimşek “Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var” dedi. 

Mehmet Şimşek'in üç hedefi ne?

Şimşek, enflasyonu soğutmaya, tükenen döviz rezervlerini yeniden inşa etmeye ve artan cari açığı azaltmaya odaklanacaklarını söyledi.

Daha yüksek ihracat ve yatırımın büyümeyi sürdürmenin anahtarı olacağını söyleyen Şimşek, Türkiye’nin enflasyonu artıran tüketici harcamalarına daha az bağımlı hale gelmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Şimşek, kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasını da kademeli olarak gevşetmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Jeopolitik vurgu

Batılı ülkeler ve Körfez ülkeleriyle daha yapıcı ilişkiler kurmanın ekonominin canlanmasına yardımcı olacağını söyleyen Şimşek, “Türkiye jeopolitik bir durgunluktan çıkma sürecinde” ifadelerini kullandı.

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