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Bursa'da peynir imalathanesinde şok görüntüler

Bursa'da peynir imalathanesinde şok görüntüler

BURSA'da merdivenaltı peynir ve süt ürünleri imal eden işyerine baskın yapan Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Kovalarda imal edilen peynirlere el konulurken, ruhsatsız işyeri de mühürlendi.

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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir kişi tarafından ruhsatsız işletilen süt ve süt ürünleri imalathanesine ihbar üzerine baskın yaptı.

Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı sokak üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten işyerine Tarım İl Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyenik olmayan ürünler dikkat çekti.

İşyerinin kurallara uymadığı tespit edilirken, ruhsatsız işletmeye ceza yağdı. İşyerindeki sağlıksız ürünlere el konulurken, ruhsatı bulunmayan işyeri mühürlendi. İşyeri sahibine de cezai işlem uygulandı.

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