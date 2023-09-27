Pendik'te halıya sarılı cesedin sırrı çözüldü şüpheli polise itiraf etti: Bu evliliği bir türlü kabul etmedi

İstanbul Pendik'te, halıya sarılarak sokağa atılmış erkek cesedi bulunmuştu. Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğu öğrenilen cesedin sırrı çözüldü. Mirmahkhmudov'un boşandığı eşinin imam nikahlı kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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İstanbul Pendik'te sokakta streç filme sarılı halde bulunan cesedin Özbekistan uyruklu bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Şüpheliler arasında gözaltına alınan maktulün boşandığı eşinin imam nikahlı eşi cinayeti itiraf etti.

Sabah'ın haberine göre Pendik'te sokakta streç filme sarılı halde bulunan cesedin Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili Mirmahkhmudov'un boşandığı eşi Mukhtasarkhon M. ve imam nikahlı eşi Abdulborıy M. ile 3 kişi daha gözaltına alındı. Abdulborıy M. polise verdiği ifadede, işlediği cinayeti anlattı.

Önce streç filme ardından halıya sarmış

Gözaltına alınan şüphelilerden Abdulborıy M., polise verdiği ifadede, "Şahsın boşandığı eşi ile imam nikahlı olarak evlendim. Bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Sürekli tehdit ve rahatsız ediyordu. 23 Eylül günü de çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Ardından olay gerçekleşti. Öldüğünü anlayınca önce streç filme sardım ardından da halıya sardım. Sonra akrabamı aradım. Kamyonetle sanayide çalıştığım dükkana cesedi götürdük. Bir gece orada kaldı. Daha sonra bir başka nakliyeci ile cesedi götürüp yol kenarına attık" dediği öne sürüldü. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.