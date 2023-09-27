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Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu

Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacaklarını açıkladı. Evlilik kredisi ne kadar olacak? Kaç ay vadeli olacak?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini söylemişti.

Dünkü toplantıdan sonra da Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." dedi.

Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." açıklamasını yaptı.

Evlilik kredisi ne kadar olacak?

NTV'de yer alan habere göre 150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor. Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. 48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.

Evlilik kredisinin başvuru şartları ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin ayrıntılarını Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile netleşecek. Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.

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