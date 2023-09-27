Bedensel engeli zirveye tırmanışına engel olamadı! Koltuk değneğiyle Ağrı Dağı'na tırmandı

Dağcı arkadaşları ile Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen bedensel engelli dağcı 4 bin 200 rakımdaki zirveye koltuk değneğiyle ulaştı.

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Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bedensel engelli dağcıları da ağırlıyor.

Bu doğrultuda rehber Cuma Saltık grubunda zirveye çıkmak isteyen bedensel engelli bir vatandaş, koltuk değneklerine aldırmadan zoru başararak 4 bin 200 rakımına ulaştı.