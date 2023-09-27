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Bedensel engeli zirveye tırmanışına engel olamadı! Koltuk değneğiyle Ağrı Dağı'na tırmandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bedensel engeli zirveye tırmanışına engel olamadı! Koltuk değneğiyle Ağrı Dağı'na tırmandı

Dağcı arkadaşları ile Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen bedensel engelli dağcı 4 bin 200 rakımdaki zirveye koltuk değneğiyle ulaştı.

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Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bedensel engelli dağcıları da ağırlıyor.

Bu doğrultuda rehber Cuma Saltık grubunda zirveye çıkmak isteyen bedensel engelli bir vatandaş, koltuk değneklerine aldırmadan zoru başararak 4 bin 200 rakımına ulaştı.

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