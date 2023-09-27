Dolar kurunda yeni rekor! 27 Eylül 2023 dolar 27.50'yi aştı 

Piyasalarda son durum nasıl? Dolar ve Euro'da günün rakamları yatırımcılar tarafından araştırılırken, dolar yeni bir rekor daha kırdı. Dolar/TL kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu günün ilk işlem saatlerinde 27,64 liraya kadar yükseldi.

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Sabah saatlerinde tarihi zirvesini 27,64 liraya taşıyan dolar kuru, an itibarıyla yüzde 0,19'luk yükselişle 27,29 liradan satılıyor. Salı gününü 27,24 liradan tamamlayan dolar kuru, salı sabahı da 27,45 seviyesine kadar çıkmıştı.

Euro/TL ise yüzde 0,18'lik günlük artışla 28,85 seviyesinden işlem görüyor. Euro kuru, gün içerisinde en düşük 28,59, en yüksek ise 29,58 lira seviyelerini gördü.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,08'lik düşüşle 1,0563, dolar endeksi ise yüzde 0,04'luk değerlenme ile 106,28 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, dün zayıf gelen ABD verilerinin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Günün veri akışı

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, ekim ayı Gfk tüketici güven endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri