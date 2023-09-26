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B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni düzenlemede sona gelindi 2024'te yürürlüğe girecek

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B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni düzenlemede sona gelindi 2024'te yürürlüğe girecek

Uygulamaya alınması beklenen yeni düzenleme ile B sınıfı ehliyetle 125 cc’ye kadar motosikletin kullanılabilmesi öngörülüyor. Hazırlıkların yakın zamanda tamamlanması tahmin edilirken düzenlemenin 2023 yılı sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.

B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni düzenlemede sona gelindi 2024'te yürürlüğe girecek

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İçişleri bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile yakın bir zamanda B sınıfı ehliyetle 125 cc’ye kadar motosikletin kullanılabilmesi öngörülüyor.

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B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni düzenlemede sona gelindi 2024'te yürürlüğe girecek

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, yürürlüğe girmesi beklenen yönetmeliğin en geç 2023 yılı sonuna kadar yayınlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

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B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni düzenlemede sona gelindi 2024'te yürürlüğe girecek

Yayınlanması öngörülen yönetmelikte B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” şartınının olmasının öngörüldüğünü vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

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B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni düzenlemede sona gelindi 2024'te yürürlüğe girecek

 “Eğitim sınav şeklinde değil. Sadece direksiyon eğitimi şeklinde olması öngörülüyor. Eğitim alan kişinin sürücü belgesi otomatik olarak akredite olacak.

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