B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni düzenlemede sona gelindi 2024'te yürürlüğe girecek
Uygulamaya alınması beklenen yeni düzenleme ile B sınıfı ehliyetle 125 cc’ye kadar motosikletin kullanılabilmesi öngörülüyor. Hazırlıkların yakın zamanda tamamlanması tahmin edilirken düzenlemenin 2023 yılı sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.
Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İçişleri bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile yakın bir zamanda B sınıfı ehliyetle 125 cc’ye kadar motosikletin kullanılabilmesi öngörülüyor.
Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, yürürlüğe girmesi beklenen yönetmeliğin en geç 2023 yılı sonuna kadar yayınlanmasının öngörüldüğünü söyledi.
Yayınlanması öngörülen yönetmelikte B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” şartınının olmasının öngörüldüğünü vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:
“Eğitim sınav şeklinde değil. Sadece direksiyon eğitimi şeklinde olması öngörülüyor. Eğitim alan kişinin sürücü belgesi otomatik olarak akredite olacak.