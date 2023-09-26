B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni düzenlemede sona gelindi 2024'te yürürlüğe girecek

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İçişleri bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile yakın bir zamanda B sınıfı ehliyetle 125 cc’ye kadar motosikletin kullanılabilmesi öngörülüyor.