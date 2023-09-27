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Eris varyantı ölümcül mü, yeniden kapanma olur mu? Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı

Eris varyantı ölümcül mü, yeniden kapanma olur mu? Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye’de de görülen Covid-19’un Eris varyantı hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

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Dünyada giderek yayılan Covid-19’un Eris varyantı Türkiye için tehdit mi, yeniden kapanma olur mu? Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye’de de görülen Covid-19’un Eris varyantı hakkında merak edilen soruları yanıtladı.Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan Prof. Dr. Özlü'nün açıklamaları şöyle:

Maske dönüyor mu, yine kapanır mıyız?

Eris varyantının giderek daha fazla ülkede görülmesi ve sıklığının aylar içinde artış göstermesinin, kamuoyunda ‘Tekrar başa mı dönüyoruz, yasaklar, kısıtlamalar, kapatmalar geri mi geliyor, yine maske kullanmak zorunda mı kalacağız?’ şeklinde bazı endişelere yol açtığını görüyorum. Öncelikle ifade edeyim ki böyle bir olasılık görmüyorum. Çünkü şu anda dolaşan virüs, 2020’de pandemiyi başlatan virüs değil. Virüs zaman içinde kendini değiştirdi ve bizimle beraber yaşamayı öğrendi.

Ölümcül mü hızlı bulaşıyor mu?

Eris varyantı geçirmiş olduğu mutasyonlar nedeniyle diğer virüslere avantaj sağlamış görünüyor ve öne geçiyor. Ama bildirilen vakalarda hafif seyirli, adeta nezle, soğuk algınlığı gibi bir hastalık tanımlanıyor. Dünyada ölüm sayıları azalmaya devam ediyor.

Nasıl korunuruz?

Eğer hasta bireylerin topluma karışmaları zorunlu ise sosyal alanlarda maske kullanmaları çok yararlıdır. Bu aslında bir sosyal sorumluluk görevidir. Ancak sağlam kişilerin maske kullanmalarını gerektirecek bir durum yok. Özellikle 65 yaşından büyük veya genç de olsa kronik hastalığı olan kişilerin bu sezonda kendilerini daha çok iyi korumaları gerekiyor. Kalabalıktan, iyi havalandırılmayan kapalı mekânlardan olabildiğince uzak durmalarını öneririm.

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