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Bursa'da iki grup kadın sokak ortasında saç baş birbirine girdi! Erkekler oturup kavgayı izledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da iki grup kadın sokak ortasında saç baş birbirine girdi! Erkekler oturup kavgayı izledi

Bursa Osmangazi'de iki grup kadının sözlü tartışması büyüyerek saç baş kavgaya dönüştü. Kavga anı kameralara yansırken çevredeki erkekler oturup kavgayı izledi.

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İddiaya göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kadınlar arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. İki grup bu nedenle sözlü tartışmaya başladı.

Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce gece vakti kadınlar sokak ortasında saç saça birbirlerine girdiler.

Kadınların o kavgasını ise bir grup erkek ayırmak yerine izlemeyi tercih ettiler. O anlar kameraya kaydedilirken, kavgayı bir süre sonra çevredikiler ayırdı.

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