Tartıştığı ablasını ve eniştesini evden getirdiği av tüfeğiyle vurdu!

Mersin Mut'ta ablası ve eniştesiyle tartışan şahıs evden getirdiği av tüfeğiyle ablasına ve eniştesine kurşun yağdırdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Mut'un Kelceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.K., eniştesi D.Ş. ve ablası N.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası H.K. evden getirdiği av tüfeği ile eniştesine ve ablasına ateş etti.

Bacaklarından yaralanan D.Ş. ve N.Ş. komşularının haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrası H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.