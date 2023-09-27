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Bakırköy'de yakalanan hırsız kaçkam için 5. kattan boşluğa atladı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakırköy'de yakalanan hırsız kaçkam için 5. kattan boşluğa atladı!

İstanbul Bakırköy'de hirsızlık için binaya giren hırsız apartman görevlisine yakalanınca kendini 5. kattan apartman boşluğuna attı. Hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı.

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Bakırköy’de iddiaya göre boş kullanılmayan bir okul binasına hırsızlık amacıyla giren şahıslar bina görevlisinin okula gelmesiyle kaçtı. Hırsız kaçarken katları dolaşan bina görevlisi ile göz göze geldi.

Hırsız bina görevlisini karşısında görünce bir anda kendisini 5'inci kattan bina boşluğuna bıraktı. Hırsızın düştüğünü gören görevlisi durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri düştüğü yerde sıkışan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saatlik uğraşın sonunda kurtarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hırsız daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"Hırsız beni görünce kendisini boşluğa bıraktı"

Kendisine çevrede bulunanların binada hırsız var ihbarı üzerine binaya geldiğini belirten Şeref Balta “Ben geldim binaya girdim. Bina da kontrol ederek yukarıya çıktım petekleri ve kabloları sökmüşler."

"Beş altı kişilermiş en üst kata çıktım en üst kata çıktığımda adam beni görünce kendisini boşluğa attı orada sıkıştı kaldı. Ondan sonra ben polis ekiplerini çağırdım polis ve itfaiye ekipleri gelerek adamı kurtararak ambulans ile götürdüler” dedi.

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