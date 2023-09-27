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Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 8.275,14 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,88 puan artışla ve yüzde 0,40 değer kazanarak 8.275,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile sigorta olurken, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile bilişim oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybederek 8.242,26 puandan tamamladı.

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