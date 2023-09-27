BIST 8.265
DOLAR 27,30
EURO 28,88
ALTIN 1.664,76
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama! Sorular böyle olacak

MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama! Sorular böyle olacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, ortak sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

Abone ol

MEB öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" bu yıl başlıyor.

Yapılacak ortak sınavlara ilişkin ayrıntılar netleşti.

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

NTV'de yer alan habere göre gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

İki aşamada yapılacak

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

81 ilde ortak yazılı sınav yapılacak ders ve tarihler geçen hafta açıklanmıştı. O sınavlar da çoktan seçmeli olacak. Ortak sınavın yapılacağı gün ise okullar tatil edilmeyecek.

İlgili Haberler
İlk kez yapılacak! MEB "ortak sınav" tarihlerini açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gençlere vergisiz telefonda detaylar belli oldu: İşte indirim yapılması planlanan telefonlar
Foto Galeri Gençlere vergisiz telefonda detaylar belli oldu: İşte indirim yapılması planlanan telefonlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakırköy'de yakalanan hırsız kaçkam için 5. kattan boşluğa atladı!
Bakırköy'de yakalanan hırsız kaçkam için 5. kattan boşluğa atladı!
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran belli oldu
Hakkari'de polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı
Hakkari'de polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı
Televizyon binasına tilki geldi, ortalığı birbirine kattı: Kimse inanmaz
Televizyon binasına tilki geldi, ortalığı birbirine kattı: Kimse inanmaz
Muharrem İnce için 'sosyal medya paylaşımları'na iddianame
Muharrem İnce için 'sosyal medya paylaşımları'na iddianame
Bursa'da iki grup kadın sokak ortasında saç baş birbirine girdi! Erkekler oturup kavgayı izledi
Bursa'da iki grup kadın sokak ortasında saç baş birbirine girdi! Erkekler oturup kavgayı izledi
Fransa'dan PKK'nın dağ kadrosuna yeni katıldı MİT Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi
Fransa'dan PKK'nın dağ kadrosuna yeni katıldı MİT Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi
Kredi vermek için 'Suriyeli şartı aranıyor' iddiası olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama geldi
Kredi vermek için 'Suriyeli şartı aranıyor' iddiası olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama geldi
Eris varyantı ölümcül mü, yeniden kapanma olur mu? Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı
Eris varyantı ölümcül mü, yeniden kapanma olur mu? Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı
Esenyurt'ta hafriyatçılar grevlerine katılmayan meslektaşlarını tehdit edip darp ettiler!
Esenyurt'ta hafriyatçılar grevlerine katılmayan meslektaşlarını tehdit edip darp ettiler!
Dolar kurunda yeni rekor! 27 Eylül 2023 dolar 27.50'yi aştı 
Dolar kurunda yeni rekor! 27 Eylül 2023 dolar 27.50'yi aştı 
25 yaşındaki Alman vatandaşı tatil için geldiği Bartın'da Müslüman oldu!
25 yaşındaki Alman vatandaşı tatil için geldiği Bartın'da Müslüman oldu!