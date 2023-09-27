Gençlere vergisiz telefonda detaylar belli oldu: İşte indirim yapılması planlanan telefonlar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Erdoğan, örgün eğitimdeki öğrenciler için bilgisayar ve cep telefonu desteğini açıkladı. İşte indirim yapılması planlanan telefonlar...
Dün kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki öğrencilerimize bilgisayar ve cep telefonu desteğini açıklıyoruz" dedi.
Erdoğan açıklamasında, "Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyecek şekilde destek vereceğiz.
Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.
18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler" dedi.