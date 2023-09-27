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15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin adı değişti! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin adı değişti! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Düzce Valiliği’nin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin adını değiştirip, yerine eski adı olan Düzce lisesi adını getirmesi tepkiye neden oldu. Konuyla ilgili yazar Fuat Uğur'a konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Genel Müdürlüğümüzün onayını iptal ettireceğim" dedi.

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Düzce Valiliği’nin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin adını değiştirip, yerine eski adı olan Düzce lisesi adını getirmesi tartışmalara yol açtı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın bu kararı özellikle de AİHM’in FETÖ’cülere ilişkin verdiği bylock kararına denk düşmesi büyük rahatsızlık yarattı.

Paylaşımı sildi 'bakanlık onayladı' dedi

15 Temmuz şehitlerine saygısızlık olarak nitelenen bu uygulamaya tepkiler yoğunlaşınca Valilik Twitter’daki (X) paylaşımını sildi ama bir açıklama yaparak talebin Düzce Lisesi Mezunlar Derneği tarafından geldiği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da 21 Eylül 2023 tarihinde onaylandığı belirtilerek şöyle denildi:

“Düzce Lisesi’nden mezun, şehrimize mal olmuş kişilerin ve kamuoyunun da beklentilerine cevap verecek şekilde Düzce Lisesi’nin adının yaşatılması yeniden değerlendirilmiş, ilimiz genelinde yapılan istişareler neticesinde bu yönde bir beklentinin olması da göz önünde bulundurularak Valiliğimiz tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gerekli çalışmanın yapılması talimatı verilmiştir.”

Tekin: Rutin bir işlem olarak onamış

Konuyla ilgili Tv100 yazarı Fuat Uğur'a konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, isim verme süreçlerinin valiliklerin uhdesinde olduğunu belirterek “Bakanlığımızın onayı sembolik. Genelde biz karışmıyoruz. Valilik yazı göndermiş, bizim genel müdürlüğümüz ise rutin bir işlem olarak onamış. Şimdi Bakanlığa geçiyorum ve Genel Müdürlüğümüzün onayını iptal ettireceğim ve ayrıca da Vali beyle konuşacağım.” dedi.

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