Kemal Kılıçdaroğlu çıldırdı! 'Parti örgütümüz bataklık! Ben örgüt işleri ile mi uğraşacağım"

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında çileden çıktı. CHP il ve ilçe örgütleri için "bataklık" diyen Kılıçdaroğlu, PM üyelerine "Örgüt işleri ile mi uğraşacağım" diye çıkıştı.

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CHP Parti Meclisi toplantısında olağan kurultayın 4-5 Kasım'da, tüzük kurultayının ise 25-26 Kasım'da yapılmasına karar verildi. 5.5 saat süren toplantının perde arkasıyla ilgili ağızları açık bırakacak kulis bilgileri geldi. Odatv, PM toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesi şok eden sözlerine ulaştı.

5.5 saatlik toplantının çok gergin bir ortamda yapıldığı belirtilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti il ve ilçe örgütleriyle ilgili düşüncelerini çok sert bir üslupla dile getirdiği öğrenildi.

Bataklığa bakmayın işinize bakın!

Örgütü bir “bataklık” olarak gören Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına “senelerdir söylüyorum, örgüt bir bataklıktır, o bataklığa batmayın, işinize bakın diyorum” dedi.

Ben örgüt işleriyle mi uğraşacağım

Son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) değişikliğinde il ve ilçe örgütlerini kendisine bağlayan Kemal kılıçdaroğlu, PM'de gelen sorulara, “Türkiye’nin bu kadar derdi sorunu varken örgüt işleri ile mi uğraşacağım ben” diye çıkıştı.

Parti Meclisi üyeleri bile güldü

Ankara İl Kongresinde defalarca "adayım yok" ve “benim Ankara’da olan bitenden haberim yok” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri Parti Meclisi toplantısında gülüşmelere neden oldu.