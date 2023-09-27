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İYİ Parti'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti! 'Desteklemeye mecbur muyuz?'

İYİ Parti'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti! 'Desteklemeye mecbur muyuz?'

31 Mart 204 yerel seçimlerine tek başına girme kararı alan İYİ Parti, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kaybettirecekler" eleştirisine bir kez daha yanıt verdi. "Bu kez de CHP bizim adaylarımızı desteklesin" diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için, 'Bu isimleri desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz'" dedi.

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İYİ Parti ile CHP arasındaki Ankara ve İstanbul restleşmesi sürüyor.  İYİ Parti lideri Meral Akşener'in '81 ilde aday çıkaracağız' sözleri ve İzmir için Ümit Özlale'yi aday ilan etmesinin yankıları sürerken, kendilerine yönelik CHP kanadından gelen eleştirilere yanıt veren İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Desteklemeye mecbur muyuz?

Oktay Vural, CHP'nin İYİ Parti'ye dönük yaklaşımlarını nobran ve baskıcı olarak nitelendirirken, İstanbul ve Ankara özelinde gelen eleştirilere ise açık rest ile cevap verdi. "Her parti kendi toplumsal tabanını güçlendirmeli" diyen Oktay Vural, İmamoğlu ve Yavaş için "Desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz? Hodri meydan buyursunlar İYİ Parti'nin adaylarını desteklesinler" dedi.

İYİ Parti, İmamoğlu'nun vizyonunu takip etmek mecburiyetinde mi?

Vural, "Cumhurbaşkanı adayı olun dediğimizde talip olmadılar. Kazanacak aday dediğimiz zaman kazanacak adayı çıkartmak için usul belirlemeyenlere ne diyecekler acaba CHP'nin yöneticileri?.. İYİ Parti İBB Başkanının vizyonunu takip etmek mecburiyetinde mi? İYİ Parti'nin 2019'daki fedakarlıkla 2023 yılında kazanması için her şeyi yaptıktan sonra ilelebet bu noktada devam etmesi mi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

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