BIST 8.226
DOLAR 27,30
EURO 28,79
ALTIN 1.661,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirildi!

İstanbul'da 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirildi!

İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sağlıksız koşullarda ürettikleri sahte parfümleri piyasaya sürmeye hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de üretim ve depolama için kullanılan iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirdi.

Ekipler, operasyon kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde üretilen sahte parfümlerin ünlü markalara ait gibi görünen şişelere doldurulduğu belirlendi.

Emniyete götürülen zanlı hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medyadan alışverişlerde "10 kere düşünün" uyarısı
Sosyal medyadan alışverişlerde "10 kere düşünün" uyarısı
Azerbaycan açıkladı: Karabağ'daki operasyonda 192 şehit
Azerbaycan açıkladı: Karabağ'daki operasyonda 192 şehit
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni resmi sponsoru belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni resmi sponsoru belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Kur'an kurslarına ilişkin açıklama
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Kur'an kurslarına ilişkin açıklama
İYİ Parti'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti! 'Desteklemeye mecbur muyuz?'
İYİ Parti'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti! 'Desteklemeye mecbur muyuz?'
Karabağ'da son iki gün içinde ateşkes ihlali yaşanmadı!
Karabağ'da son iki gün içinde ateşkes ihlali yaşanmadı!
Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?
Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?
15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin adı değişti! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama
15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin adı değişti! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama
Rusya'ya ambargo ne kadar başarılı oluyor?
Rusya'ya ambargo ne kadar başarılı oluyor?
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Teröristler etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Teröristler etkisiz hale getirildi
Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı bu yıl 906 bini aştı!
Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı bu yıl 906 bini aştı!
ABD'nin Philadelphia kentinde birçok mağaza yağmalandı!
ABD'nin Philadelphia kentinde birçok mağaza yağmalandı!